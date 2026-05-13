Endspiel in Köln: Popp fit für Pokalfinale – Rätsel um Startelf-Einsatz

Alexandra Popp ist nach Verletzungspause bereit für das Pokalfinale mit ihren Wolfsburgerinnen. Ob sie gegen Titelverteidiger FC Bayern sogar beginnt, lässt Trainer Lerch offen.
Köln - Alexandra Popp ist in ihrem wohl letzten DFB-Pokalfinale im Trikot des VfL Wolfsburg auch eine Kandidatin für die erste Elf. "Poppi ist dabei, hat die letzten Einheiten trainiert. Ihr geht's gut", sagte VfL-Cheftrainer Stephan Lerch vor dem Finale am Donnerstag (16.00 Uhr, ZDF/Sky) gegen die Fußballerinnen des FC Bayern München in Köln. Die 35 Jahre alte Popp sei demnach "auch eine Option für die Startelf".