Am Samstag geht es für den VfB Stuttgart ab 20 Uhr um den Pokal-Erhalt. Kann das gegen den FC Bayern München gelingen? Hier können Sie die Partie anschauen.
Die Bundesliga-Saison ist rum. Der Fernseh-Sommer beginnt. Für alle, die in der Praxis mitunter fehlbar sind, in der Theorie aber jeden Ball stoppen, ihn in den Winkel jagen oder jeden Ball halten, startet nun die Hochzeit. Am Pfingstsamstag kann man sich schon mal gemeinsam für die WM warmbruddeln und warmjubeln. Beim Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen Bayern München (ab 20 Uhr).