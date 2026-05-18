Am Samstag geht es für den VfB Stuttgart ab 20 Uhr um den Pokal-Erhalt. Kann das gegen den FC Bayern München gelingen? Hier können Sie die Partie anschauen.

Die Bundesliga-Saison ist rum. Der Fernseh-Sommer beginnt. Für alle, die in der Praxis mitunter fehlbar sind, in der Theorie aber jeden Ball stoppen, ihn in den Winkel jagen oder jeden Ball halten, startet nun die Hochzeit. Am Pfingstsamstag kann man sich schon mal gemeinsam für die WM warmbruddeln und warmjubeln. Beim Pokalfinale des VfB Stuttgart gegen Bayern München (ab 20 Uhr).

Wo kann man das schauen? Klar, vor dem heimischen Fernseher oder im Garten beim Grillen. Denn das Spiel kommt im Ersten, man braucht also kein Abo bei einem Streamingdienst. Das führt auch dazu, dass jeder Kneipier, der einen Fernseher hat, das Spiel zeigen kann. Wer aushäusig schauen will, hat dazu also viele Gelegenheiten.

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VfB Stuttgart gegen Bayern: Public Viewing beim Mercedes-Museum

18.000 Menschen finden Platz vor dem Mercedes-Museum. Dort hat der VfB ein Public Viewing organisiert. In der Hoffnung, dass man am Ende des Abends nicht diesen Begriff wörtlich übersetzen muss. Der bedeutet nämlich im Englischen nicht gemeinsames Fußballgucken, sondern die öffentliche Aufbahrung eines Leichnams. Hoffen wir mal, dass auf dem Museumshügel nicht viele VfB-Herzen beerdigt werden müssen.

In der Alten Schule ist man mit dem VfB seit jeher eng verbunden. Foto: Pressefoto Baumann

Doch das Fan-Dasein ist ja stets von Hoffnung geprägt. So wie das Wirts-Dasein. Die einen hoffen auf Siege und Titel, die anderen auf guten Umsatz. Im besten Falle kommt alles zusammen. Natürlich wird das Spiel nicht nur, aber in allen bekannten Fußball-Kneipen der Stadt gezeigt. Eine Auswahl ohne Anspruch auf Vollständigkeit...

Diese Kneipen zeigen das Pokalfinale VfB Stuttgart gegen Bayern

Maulwurf in Vaihingen

Palm Beach und Pfiff in Bad Cannstatt

Alte Schule in Gablenberg

Carambolage im Westen

Zum Vogel in Untertürkheim

Schiller Sportsbar in Zuffenhausen

Biergarten im Schlossgarten und Wagenhallen – auch hier wird der VfB gezeigt

Ob bei Turnieren oder bei VfB-Spielen, der Biergarten von Sonja Merz ist stets eine Anlaufstelle für Fußballfreunde. Foto: Lichtgut

Der Ort, wo sich nach dem Museumshügel die meisten Fans versammeln werden, ist wohl wieder der Biergarten von Sonja Merz im Schlossgarten. Reservieren kann man aber nicht, es empfiehlt sich also, zeitig zu kommen.

Unsere Empfehlung für Sie VfB Stuttgart im Pokalfinale Mit so vielen Fans in Berlin rechnet der VfB Zehntausende Stuttgarter machen sich in den kommenden Tagen auf den Weg in die Hauptstadt zum Finale um den DFB-Pokal gegen den FC Bayern.

Auch an den Wagenhallen gibt es gemeinsames Fußballschauen. In der Veranstaltungshalle wird geguckt, draußen im Biergarten gibt es rote Wurst, Pommes und Getränke. Der Eintritt kostet 5 Euro.

Ungewöhnlicher Ort: Pokalfinale VfB gegen Bayern im Fildorado

Nicht in Stuttgart, aber den Stuttgartern nicht unbekannt ist ein ungewöhnlicher Ort, an dem das Pokalfinale gezeigt wird. Im Fildorado in Filderstadt ist das Spiel im Rahmen der Reihe „Beats & Waves“ zu sehen. Eintritt zahlt man fürs Baden, das Fußballschauen ist inbegriffen. Da kann man nicht nur die Bayern mal so ziemlich nass machen.