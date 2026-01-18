Endspiel gegen Spanien: Handballern droht EM-Debakel - Heftige Kritik an Gislason

Vor dem entscheidenden Spiel gegen Spanien ist der Druck auf das DHB-Team immens. Kritik an Bundestrainer Gislason kommt von Juri Knorr und Handball-Ikonen. Wie kommt Deutschland weiter?
Herning - Deutschlands Handballern droht ein EM-Fiasko. Ausgerechnet vor dem entscheidenden Vorrundenspiel gegen Spanien am Montag (20.30 Uhr/ZDF/Dyn) brodelt es gewaltig. Spielmacher Juri Knorr äußert ungewohnt deutliche Kritik an Bundestrainer Alfred Gislason. Und ehemalige deutsche Handball-Ikonen um Stefan Kretzschmar schießen sich verbal auf die DHB-Riege ein.