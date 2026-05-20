Prinz William (43) wird am heutigen Mittwoch wohl tatsächlich das Europa-League-Finale besuchen. In Istanbul tritt sein geliebter Verein Aston Villa gegen SC Freiburg an. Der Schauspieler und Komiker Matt Lucas (52) erklärte zumindest laut "Independent", der britische Thronfolger habe seine Reisepläne während einer Zeremonie auf Schloss Windsor am Dienstag verraten. "Ich habe ihn nach Fußball gefragt und ob er es morgen zum Finale schaffen würde, in dem Aston Villa spielt, und er sagte, er könne kommen."

William ist seit langem Fan von Aston Villa. Der Sohn von König Charles (77) hat schon zahlreiche Spiele der Mannschaft besucht. Dass er beim Europa-League-Finale dabei sein will, überrascht daher nicht. Der Verein aus Birmingham hat in Istanbul die Chance, zum ersten Mal seit 30 Jahren wieder einen großen Titel zu gewinnen.

Ob Prinz George (12), der seinen Vater bereits zuvor zu Villa-Spielen begleitet hat, ebenfalls dabei sein wird, ist noch nicht bekannt. Als Prinz William die "Villans" gegen ihren Premier-League-Rivalen Nottingham Forest im Halbfinale anfeuerte und den 4:0-Sieg seines Teams feierte, war George nicht dabei.

Ezri Konsa ist gerührt von Williams Unterstützung

Aston-Villa-Star Ezri Konsa (28) schwärmte unterdessen von der Unterstützung, die sein Verein von Prinz William erhält. "Seit ich hier bin, hat er uns unglaubliche Unterstützung gezeigt, ist in die Umkleidekabine gekommen und hat uns höchsten Respekt entgegengebracht", sagte der Innenverteidiger laut "Guardian". "Es ist seltsam, denn am Spieltag, wenn er hereinkommt, ist man sehr auf das Spiel konzentriert, sodass man manchmal so sehr im Moment gefangen ist, dass man gar nicht merkt, wie besonders es ist, dass er hereinkommt, um alle zu begrüßen und jedem die Hand zu schütteln", sagte Konsa. "Man geht nach Hause und denkt: 'Ich habe ihm gerade die Hand geschüttelt, er kennt meinen Namen' ... Das ist einfach großartig, und seine Unterstützung zu haben, ist fantastisch für den Verein und die Spieler."

Prinz William enthüllte vergangenes Jahr in einem Interview mit der "Sun", dass er regelmäßig - anonym - in Online-Foren der Villa-Fans mitmischt. "Ich gehe gerne auf die Foren, da kann ich stundenlang bleiben. Ich höre mir an, was andere Fans zu sagen haben, und gebe meine Meinungen dazu ab. Ich steigere mich da ziemlich hinein, definitiv. Es ist mir wichtig, diese Debatten zu führen", erklärte der Thronfolger. Seinen Bezug zu Aston Villa führt William auf einen Stadionbesuch in seiner Jugend zurück. "Mit der Kameradschaft unter den Fans, dem Gesang und der Stimmung fühlte ich mich einfach, als würde ich dazugehören", erinnerte er sich an jenes Match.

Reist Prinz William zur WM?

Das Spiel von Aston Villa in der Türkei am Mittwoch ist bereits das zweite Finale, das William innerhalb weniger Tage besucht. Am Wochenende verfolgte er in seiner Funktion als Präsident und Schirmherr des englischen Fußballverbands das FA-Cup-Finale. Er überreichte den prestigeträchtigen Pokal den Manchester-City-Stars, nachdem sie Chelsea mit 1:0 besiegt hatten. Bald könnte Prinz William auch eine weitere große Reise antreten, um die englische Nationalmannschaft zu unterstützen: Am 11. Juni startet die WM, die in Kanada, Mexiko und den USA ausgetragen wird.