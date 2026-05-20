Wenn am heutigen Mittwochabend das Europa-League-Finale in Istanbul steigt, hat Freiburg-Gegner Aston Villa royale Unterstützung: Prinz William reist in die Türkei, um seinen Lieblingsklub anzufeuern.
Prinz William (43) wird am heutigen Mittwoch wohl tatsächlich das Europa-League-Finale besuchen. In Istanbul tritt sein geliebter Verein Aston Villa gegen SC Freiburg an. Der Schauspieler und Komiker Matt Lucas (52) erklärte zumindest laut "Independent", der britische Thronfolger habe seine Reisepläne während einer Zeremonie auf Schloss Windsor am Dienstag verraten. "Ich habe ihn nach Fußball gefragt und ob er es morgen zum Finale schaffen würde, in dem Aston Villa spielt, und er sagte, er könne kommen."