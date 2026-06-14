Endrunden-Turnier in Köln: Füchse Berlin verpassen Titel in der Champions League

Zum zweiten Mal in Serie stehen die Füchse Berlin im Endspiel der Königsklasse. Doch vor einer Rekordkulisse reicht es im Finale in Köln erneut nicht zum Triumph.
Köln - Die Handballer der Füchse Berlin haben den erstmaligen Titelgewinn in der Champions League trotz einer starken Aufholjagd erneut verpasst. Die Hauptstädter unterlagen im Finale des Final Four in Köln gegen Königsklassen-Rekordsieger FC Barcelona 34:37 (16:20). Die Spanier feierten damit den 13. Titelgewinn, während sich die Füchse bei ihrer zweiten Finalteilnahme in Serie erneut mit Silber begnügen mussten.