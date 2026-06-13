Endrunden-Turnier in Köln: Berlin nach Sieg gegen Magdeburg im Champions-League-Finale

Im Halbfinale der Champions League kommt es in Köln zur Neuauflage des Vorjahres-Endspiels. Gegen den Erzrivalen SC Magdeburg gelingt den Füchsen Berlin die Revanche.
Köln - Die Handballer der Füchse Berlin haben das Finale der Champions League erreicht. Der deutsche Vizemeister und DHB-Pokalsieger setzte sich in einem offensiv hochklassigen deutschen Halbfinale des Final Four in Köln gegen Titelverteidiger und Erzrivalen SC Magdeburg mit 40:35 (19:17) durch. Damit bietet sich dem Hauptstadtclub nun erneut die Chance, erstmals die wichtigste Trophäe im europäischen Vereinshandball zu gewinnen.