Endrunde 2027 in Brasilien: Deutsche Fußballerinnen mit lösbarer WM-Quali-Gruppe

Die Auslosung für die WM-Qualifikation bringt Deutschlands Fußballerinnen auf den ersten Blick machbare Gegner. Doch nur der Gruppensieg führt direkt nach Brasilien.
Nyon - Die deutschen Fußballerinnen haben in der Qualifikation für die Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien lösbare Gegner zugelost bekommen. In Gruppe 4 der A-Liga trifft die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück in Hin- und Rückspiel auf Norwegen, Österreich und Slowenien. Nur als Gruppensieger qualifizieren sich die zweimaligen Weltmeisterinnen direkt für die Endrunde vom 24. Juni bis 25. Juli 2027.