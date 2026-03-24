Endometriose: Der lange ignorierte Schmerz der Frauen

Endometriose als Modediagnose? Ein Irrtum. Die steigenden Diagnosen zeigen vielmehr, wie Gesundheitspolitik jahrzehntelang versagt hat, meint unsere Autorin Nina Ayerle.
Kaum eine Krankheit steht so sehr für die Vernachlässigung von Frauen in der Medizin wie Endometriose. Schmerzen während der Periode? Lange ein Tabu. Ärzte erklärten die Beschwerden seien „normal“. Ein Irrtum. Der Arztreport der Barmer zeigt: Mit wachsendem Bewusstsein steigen die Diagnosen – und dadurch erst haben sich die Methoden, mit denen die Krankheit erkannt wird, verbessert.