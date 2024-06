Endlose Liebe: Model und Moderatorin Angelina Kirsch trauert um ihren Vater

Rührender Abschiedspost: Model und Moderatorin Angelina Kirsch (35) trauert um ihren Vater und schreibt sich den Kummer auf Instagram von der Seele. Zu drei Schwarz-Weiß-Fotos, die die beiden eng umschlungen und strahlend zeigt, heißt es: "Ich weine um Dich, auch wenn ich weiß, dass sich Dir das Tor zum erlösten Leben geöffnet hat. Ich weine um Dich. Aus Liebe. Weil Du fehlst. Und weil erst das Wiedersehen meinen Schmerz erlöst."

Angelina Kirsch: "Du wolltest die Party nicht crashen"

Über ihren Vater, der laut Post bereits am 22. Juni gestorben ist, heißt es außerdem: "Mein Papa, mein Held, mein Vorbild, mein Licht an grauen Tagen. Du hast deine Augen für immer geschlossen, hast dich im Schlaf davongemacht. Ohne Mühe, ohne Schmerzen, zufrieden. Wolltest die Party nicht crashen und bist heimlich, still und leise gegangen."

Von ihm habe sie gelernt, dass sie alles im Leben erreichen könne, wenn sie an sich glaube. "Dass jeder Tag ein Geschenk ist. Dass in allem eine Chance steckt und das Glas immer halb voll ist", schreibt die gebürtige Schleswig-Holsteinerin, die als Curvy-Model Karriere machte. Und sie fügt hinzu, sie sei "unendlich traurig", dass er "so früh" entschieden habe, zu gehen.

"Danke!"

Am Schluss bedankt sie sich noch bei ihrem Vater, der am 27. September 77 Jahre alt geworden wäre. "Danke für die Zeit, Danke für das Leben, Danke für deine Liebe, deinen Glauben an mich, dein Lachen und deine Witze", so Kirsch. "Ich hab Dich lieb und mein Herz schreit, weil ich dich so sehr vermisse", heißt es in ihrem liebevollen Post. "Endlose Liebe" und das Band zwischen ihnen bleibe.

Ihre Followerinnen und Follower zeigen sich zutiefst berührt. Moderationskolleginnen wie Frauke Ludowig (60), Birgit Schrowange (66), Ruth Moschner (48) und Rebecca Mir (32) schicken Beileidsbekundungen. "Let's Dance"-Profi Massimo Sinato (43), mit dem Kirsch in der zehnten Staffel der Tanzshow auf den dritten Platz kam, kommentierte: "Liebe Angelina, das tut mir sehr leid. Habe deinen Vater kennenlernen dürfen. Er war ein liebenswerter und wunderbarer Mensch. Ich wünsche Dir und deiner Familie ganz viel Kraft. Hug Massimo."