Endlich volljährig: Heidi Klum gratuliert Sohn Johan zum 18. Geburtstag

Heidi Klum feiert am 22. November einen besonderen Geburtstag: Ihr Sohn Johan wird 18 Jahre alt. Zu diesem Anlass teilte das Model ein Kindervideo seines Nachwuchses auf Instagram.

Heidi Klum (51) widmet ihrem jüngsten Sohn Johan einen Instagram-Post zu seinem Geburtstag. Dieser wird am 22. November 18 Jahre alt. "Alles Gute zum 18. Geburtstag an meinen schönen Jungen Johan. Die Welt gehört dir! Hol sie dir", schreibt die Modelmama unter ein Kindervideo. Darin sitzt Johan als Kleinkind mit seinem älteren Bruder Henry (19) im Auto und singt fröhlich vor sich hin.

Johan Riley Fyodor Taiwo Samuel, wie er mit vollem Namen heißt, stammt aus Heidi Klums Ehe mit dem Sänger Seal (61). Mit Henry und Lou (14) hat er noch zwei Geschwister, außerdem brachte die "Germany's next Topmodel"-Jurorin ihre älteste Tochter Leni Klum (20) aus einer kurzen Liaison mit Flavio Briatore (74) mit in die Beziehung. Seit 2019 ist Klum mit dem Tokio-Hotel-Gitarristen Tom Kaulitz (35) verheiratet.

Kleine Schritte ins Rampenlicht

Jahrzehntelang hielt Heidi Klum ihre Kinder fast komplett aus der Öffentlichkeit heraus. Mit zunehmendem Alter der Kinder hat sich das jedoch geändert. Leni Klum steht inzwischen selbst seit einigen Jahren im Rampenlicht und arbeitet fleißig an ihrer Modelkarriere. Auch ihre Geschwister sind inzwischen öffentlich aufgetreten.

Johan absolvierte Anfang Januar 2024 seinen ersten Auftritt überhaupt auf dem roten Teppich, ebenso wie Henry und Lou. Gemeinsam mit Leni Klum und Vater Seal posierten sie bei der Filmpremiere von "The Book of Clarence" in Los Angeles für die Fotografen. Es war das erste Mal, dass die Geschwister gemeinsam bei einer öffentlichen Veranstaltung zu sehen waren.