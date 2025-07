Bei der Weltpremiere des Animationsfilms "Die Schlümpfe: Der große Kinofilm" in Belgien platzte A$AP Rocky (36) fast vor Stolz beim Anblick seiner schwangeren, wunderschönen Partnerin Rihanna (37). Im Interview mit "Entertainment Tonight" könnte er zudem das Geschlecht ihres dritten gemeinsamen Kindes verraten haben.

Am Rande der Veranstaltung wurde der Rapper, mit Blick auf die hochschwangere Rihanna, die als Synchronstimme von Schlumpfine ein paar Meter weiter ein Interview zu geben schien, gefragt, ob es das Mädchen ist, auf das er gewartet habe. "Ja, das ist es. Mann. Das ist es", lächelte er - und hielt kurz darauf eine Schlumpfine-Puppe in die Kamera. "Genau hier. Weißt du, was ich meine? Genau hier", wedelte er mit der Puppe in seiner Hand. "Sie wissen, wonach ich frage", warf der Reporter ein. Ob er wirklich gerade über das Geschlecht seines ungeborenen Kindes gesprochen hatte, kommentierte A$AP Rocky nicht. Er zeigte nur wieder die Schlumpfine-Puppe. Für manchen Fan steht damit wohl trotzdem fest, dass es ein Mädchen werden könnte.

Lesen Sie auch

Nach zwei Jungs endlich ein Mädchen?

Erst im Februar sprach Rihanna, die ihre Schwangerschaft auf der diesjährigen Met Gala im Mai bekannt gegeben hatte, über die Erziehung ihrer zwei Söhne RZA (3) und Riot (1). Im Interview mit "Harper's Bazaar" verriet sie, dass die Jungs sehr verschieden sind. RZA sei sehr empathisch. "Er ist so magisch. Er liebt Musik. Er liebt Melodien. Er liebt Bücher. Er liebt Wasser. Baden, Schwimmen, Pool, Strand, einfach alles."

Wildfang Riot sei dagegen "einfach nur lustig" und eifere seiner Mutter nach. "Wenn er aufwacht, fängt er an zu quieken und zu schreien. Nicht auf eine weinerliche Art. Er will einfach nur singen", berichtete sie stolz. "Er ist mein Wecker am Morgen! Und er akzeptiert von niemandem ein Nein als Antwort." Rihanna offenbarte bereits dem "Interview"-Magazin im April 2024, dass sie sich ein Mädchen wünscht.