Ende von Skype: Diese Alternativen gibt es für User

Die Tage von Skype sind gezählt. Nachdem Microsoft angekündigt hat, den Support für die beliebte Kommunikationsplattform ab dem 5. Mai einzustellen, stellt sich für viele Nutzer die Frage nach einer geeigneten Alternative. Diese Anwendungen ermöglichen gratis Videotelefonie.

Microsoft selbst hat bereits eine bevorzugte Alternative vorgeschlagen: Microsoft Teams. Die ursprünglich für den geschäftlichen Einsatz entwickelte Plattform bietet neben Videotelefonie auch Funktionen für die Zusammenarbeit in Gruppen, File-Sharing und Chat. Die Nutzung von Teams für private Zwecke ist zwar grundsätzlich möglich, das Angebot richtet sich aber in erster Linie an Unternehmen und Bildungseinrichtungen.

Zoom als bewährte Lösung für Videokonferenzen

Ein direkter Ersatz für die klassische Skype-Funktionalität könnte Zoom sein. Diese Plattform hat insbesondere während der Corona-Pandemie einen starken Aufschwung erlebt und ist seitdem sowohl für private als auch geschäftliche Kommunikation im Einsatz. Zoom zeichnet sich durch eine stabile Verbindung, eine benutzerfreundliche Oberfläche und eine Vielzahl von Zusatzfunktionen wie Screensharing und virtuelle Hintergründe aus.

WhatsApp - einfache Lösung für den Alltag

Für User, die eine unkomplizierte Möglichkeit zur Videotelefonie suchen, könnte WhatsApp eine Alternative sein. Die zu Meta gehörende Plattform erlaubt nicht nur den Austausch von Textnachrichten, sondern auch Videoanrufe mit bis zu acht Teilnehmern. Da WhatsApp auf den meisten Smartphones bereits installiert ist, gestaltet sich der Wechsel besonders einfach.

Signal punktet mit Datenschutz

Wer besonderen Wert auf Datenschutz legt, kann auf Signal umsteigen. Die Open-Source-Plattform bietet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung und ermöglicht sowohl Textnachrichten als auch Videotelefonate. Signal gilt als eine der sichersten Kommunikationsplattformen und ist für Nutzer in Deutschland kostenlos.

Google Meet als browserbasierte Alternative

Eine weitere Möglichkeit ist Google Meet. Die Plattform kann ohne separate Installation direkt im Browser genutzt werden. Insbesondere für Nutzer, die bereits über ein Google-Konto verfügen, ist die Nutzung von Google Meet unkompliziert. Die Plattform ermöglicht Gruppenanrufe und bietet Funktionen wie Screen Sharing.

FaceTime für Apple-Nutzer

Für Nutzer von Apple-Geräten kann FaceTime eine praktische Lösung sein. Die Anwendung ist auf iPhones, iPads und Macs vorinstalliert und bietet eine stabile Verbindung für Video- und Sprachanrufe. Seit einiger Zeit können auch Android- und Windows-Nutzer über einen Weblink an FaceTime-Anrufen teilnehmen.

Discord - mehr als nur eine Gaming-Plattform

Obwohl Discord ursprünglich für die Gaming-Community entwickelt wurde, hat sich die Plattform zu einer vielseitigen Kommunikationslösung entwickelt. Neben Sprach- und Videoanrufen bietet Discord auch die Möglichkeit, eigene Server zu erstellen und über verschiedene Kanäle zu kommunizieren. Damit eignet sich die Plattform besonders für Gruppen und Online-Communities.

Threema als sichere europäische Lösung

Eine weitere sichere Alternative ist Threema. Die kostenpflichtige App aus der Schweiz bietet vollständige Verschlüsselung und legt großen Wert auf Datenschutz. Neben Text- und Sprachnachrichten sind auch Videoanrufe möglich. Da die Server in Europa stehen, unterliegt Threema strengen Datenschutzbestimmungen.