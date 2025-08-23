Die "Dexter"-Serie "Original Sin" über die jüngeren Jahre des Killers wird nicht fortgesetzt. Damit bleibt es bei nur einer Staffel - doch bei der zweiten derzeit laufenden "Dexter"-Show stehen die Chancen auf eine Weiterführung gut.
Ursprünglich hieß es im April dieses Jahres, die Prequel-Serie "Dexter: Original Sin" wird auch eine zweite Staffel erhalten. Doch jetzt die Kehrtwende: Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, ist die Serie, deren erste Season zwischen Dezember 2024 und April 2025 erschien, eingestellt worden.