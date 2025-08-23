Die "Dexter"-Serie "Original Sin" über die jüngeren Jahre des Killers wird nicht fortgesetzt. Damit bleibt es bei nur einer Staffel - doch bei der zweiten derzeit laufenden "Dexter"-Show stehen die Chancen auf eine Weiterführung gut.

Ursprünglich hieß es im April dieses Jahres, die Prequel-Serie "Dexter: Original Sin" wird auch eine zweite Staffel erhalten. Doch jetzt die Kehrtwende: Wie das US-Branchenmagazin "Variety" berichtet, ist die Serie, deren erste Season zwischen Dezember 2024 und April 2025 erschien, eingestellt worden.

Prequel-Serie erzählte Vorgeschichte von Dexter Morgan

In dem Bericht heißt es, dass "die Serie in der Tat eine Pause eingelegt hat". Es gäbe derzeit keine Pläne für eine weitere Staffel oder Produktionstermine. Doch bedeutet die - ein wenig überraschende Einstellung - nicht das Ende des "Dexter"-Franchises. Denn derzeit läuft die "Dexter"-Fortsetzungsserie "Wiedererwachen" auf den US-Streamingdiensten Paramount+ und Showtime. Und diese, so scheint es, könnte auch fortgesetzt werden.

Die nun eingestellte Serie "Dexter: Original Sin" erzählte die Vorgeschichte der ikonischen Figur Dexter Morgan, hier gespielt von Patrick Gibson (30). Im Jahr 1991, und damit 15 Jahre vor den Ereignissen der Mutterserie, beginnt er nach seinem Uniabschluss bei der Polizei in Miami zu arbeiten - und entwickelt einen immer stärkeren Drang zu töten.

"Dexter: Wiedererwachen" könnte verlängert werden

Der originale Dexter-Darsteller Michael C. Hall (54) sprach in "Dexter: Original Sin" den inneren Monolog der Hauptfigur ein, während Christian Slater (56) seinen ebenfalls für die Polizei von Miami arbeitenden Adoptivvater Harry verkörperte.

In der noch laufenden Serie "Dexter: Wiedererwachen" hingegen verkörpert Michael C. Hall die Hauptfigur Dexter wiederum selbst. Die Show schließt neben "Dexter", das von 2006 bis 2013 ausgestrahlt wurde, auch an "Dexter: New Blood" an, eine Revival-Staffel, die von 2021 bis 2022 erschien.

Das Finale der ersten Staffel wird am 5. September in den USA erscheinen. Wie "Variety" erfuhr, hat bereits ein sogenannter "Writers Room" von Drehbuchautorinnen und Autoren damit begonnen, Ideen und Handlungsstränge für eine zweite Staffel auszuarbeiten, die damit allerdings noch nicht offiziell bestätigt ist.