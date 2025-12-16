Ende nach 75 Jahre: Bäckerei Zander in Herrenberg schließt – neues Café geplant

Bald geht der Ofen in der Backstube für immer aus. Doch hinter dem Ende einer Tradition steht auch ein Neuanfang. Am Standort in der Horber Straße soll ein neues Café eröffnen.
An Weihnachten wird Bäckermeister Detlef Zander in seiner Backstube im Herrenberger Ahornweg ein letztes Mal den Ofen anwerfen. Danach ist Schluss. Die Bäckerei Zander schließt nach knapp 75 Jahren ihre Pforten. Seit 1951 hat erst der Vater von Detlef Zander, danach er selbst die Herrenbergerinnen und Herrenberger mit Brezeln, Brötchen und Brot versorgt.