Im Sommer könnten Freunde gepflegten Klamauks mit dem Reboot von "Die nackte Kanone" auf ihre Kosten kommen. Der erste Teaser-Trailer, der jetzt veröffentlicht wurde, zeigt Action-Star Liam Neeson (72) in den Fußstapfen von Leslie Nielsen (1926-2010) - und als Schulmädchen.

In dem rund einminütigen Clip ist zu sehen, wie ein vermeintliches Schulmädchen sich Bankräubern in den Weg stellt. "Was willst du hier, Kleines?", fragt einer der Verbrecher. Prompt stellt sich heraus, dass das Ganze nur eine Verkleidung von Lt. Frank Drebin Jr. (Neeson) ist. "Deinen Arsch", antwortet der aus Filmen wie der "96 Hours"-Reihe bekannte Action-Held und macht einen Lolli zu einer tödlichen Waffe.

Unter aller Kanone?

Auf Neeson liegt ein gewisser Druck, gehört die "Die nackte Kanone"-Reihe doch zu den großen Slapstick-Klassikern des verstorbenen Leslie Nielsen, der in den Originalen den Lt. Frank Drebin spielte. Neeson gibt, wie sein Rollenname bereits andeutet, den Sohn der dank ihrer Tollpatschigkeit legendären Klamauk-Figur.

Das Reboot von Regisseur Akiva Schaffer (47), an dem auch "Family Guy"-Schöpfer Seth MacFarlane (51) als Produzent beteiligt ist, könnte durchaus Potenzial besitzen. Ob Fans der alten Filme aber tatsächlich mit Neeson als Nielsen-Nachfolger warm werden, wird sich dann in wenigen Monaten zeigen müssen.

Neben Neeson sind im Reboot unter anderem Pamela Anderson (57), Paul Walter Hauser (38), Cody Rhodes (39), CCH Pounder (72), Danny Huston (62), Kevin Durand (51) und Liza Koshy (29) zu sehen. In Deutschland kommt "Die nackte Kanone" am 31. Juli in die Kinos.