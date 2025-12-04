Ende einer Ära: Sie waren das Herz des Sindelfinger Weihnachtsmarktes – jetzt ist Schluss

Baustellen, Sicherheitsauflagen und ständig neue Vorgaben machten die Organisation des Weihnachtsmarktes für Brigitte Stegmaier und ihr Team zunehmend zur Kraftprobe.
Auf dem Sindelfinger Marktplatz herrscht reges Treiben. Ein paar Helfer rollen Kabel aus, andere befestigen eine Lichterkette am Dach einer Holzhütte. Immer wieder fahren Gabelstapler über den Platz und bringen neues Holz für die Hütten, die dort bald entstehen werden. Dazwischen steht Brigitte Stegmaier. Aufmerksam und routiniert wie immer überwacht sie das Geschehen. Seit fast drei Jahrzehnten beaufsichtigt und organisiert die 77-Jährige an genau diesen Tagen den Aufbau des Sindelfinger Weihnachtsmarkts. In diesem Jahr zum letzten Mal.