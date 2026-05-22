Ende einer Ära: Pep Guardiola verlässt Manchester City

Nach zehn Jahren und zahlreichen Titeln verlässt Pep Guardiola Manchester City. Wer als Nachfolger im Gespräch ist und was der Erfolgstrainer nun plant.
Star-Trainer Pep Guardiola verlässt Manchester City nach dieser Saison vorzeitig und hinterlässt ein gewaltiges Erbe. Der 55-Jährige verkündete vor dem letzten Ligaspiel gegen Aston Villa seinen Rücktritt in diesem Sommer. Guardiolas Vertrag wäre noch ein weiteres Jahr gelaufen. Er holte mit City den Titel in der Champions League, sechs Meisterschaften und gewann dreimal den englischen Pokal.