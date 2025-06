Ende einer Ära: Damit sorgte Vogue-Chefin Anna Wintour für Aufsehen

1 Anna Wintour gilt selbst als Stilikone. Foto: imago/ABACAPRESS / Guerin Charles/ABACA

Anna Wintour gibt den "Vogue"-Chefposten nach 37 Jahren ab. In dieser Zeit hat sie nicht nur mit ikonischen Titelbildern für Aufsehen gesorgt.











Link kopiert



Diese Nachricht sorgt für Aufsehen in der Modewelt: Anna Wintour (75) tritt nach 37 Jahren als Chefredakteurin der amerikanischen "Vogue" zurück. Condé Nast als Verlag des Magazins bestätigte die Nachricht dem Sender CNN. Wintour, die seit 1988 als Nachfolgerin von Grace Mirabella (1929-2021) an der Spitze des einflussreichsten Modemagazins der Welt steht, wird jedoch nicht in Rente gehen. Sie behält ihre Position als Global Chief Content Officer bei Condé Nast und bleibt zudem globale Redaktionsdirektorin (Global Editorial Director) der "Vogue".