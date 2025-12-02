Erster Blick auf Sir Toby, Admiral von Schneider und Co.: Der erste Trailer zu "Miss Sophie - Same Procedure As Every Year" ist da. Darum geht es in der Vorgeschichte zu "Dinner for One" bei Amazon Prime Video.
Zum Jahreswechsel 2022/23 hat UFA Fiction überraschend eine Prequel-Serie zu "Dinner for One" angekündigt - nun gibt es den ersten Trailer zu "Miss Sophie - Same Procedure As Every Year". Die erste Staffel der Vorgeschichte des langlebigen Silvester-Sketches startet am 22. Dezember 2025 bei Amazon Prime Video. Die Titelrolle verkörpert Alicia von Rittberg (31), Kostja Ullmann (41) verkörpert den jungen Butler James.