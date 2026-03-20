Ende des Ramadan in Stuttgart: Chaos in Cannstatt nach Freitagsgebet – Polizei muss Verkehr regeln

Rund 3000 Gläubige versammeln sich am Freitagmorgen auf einem Sportplatz in Bad Cannstatt. Anschließend bricht auf den Straßen drumherum Chaos aus.
Die Feierlichkeiten zum Ende des Fastenmonats Ramadan haben in Bad Cannstatt am Freitagmorgen zu einem massiven Verkehrsaufkommen und Behinderungen auf mehreren Straßen geführt. Die Polizei regelte an mehreren Kreuzungen den Verkehr regeln, an einigen Stellen kam dieser dennoch komplett zum erliegen. Augenzeugen berichten von Hupkonzerten aufgrund des Stillstands.