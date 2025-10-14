Das Projekt Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg steht vor dem Aus. Die Vision des urbanen Flitzers droht zur Bummelbahn zu schrumpfen. Die nächsten Wochen sind entscheidend.
In den vergangenen Monaten ist rund um die geplante Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg (Lucie) viel in Bewegung geraten. Auslöser war die vom Zweckverband vorgestellte Alternativtrasse durch die Weststadt. Seither regen sich neue Widerstände gegen das Megaprojekt. Ob sich die Gegner der Stadtbahn letztendlich durchsetzen, werden die nächsten Wochen zeigen. Alles, was man vor den Schicksalswochen wissen muss, in drei Fragen und Antworten.