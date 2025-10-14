Das Projekt Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg steht vor dem Aus. Die Vision des urbanen Flitzers droht zur Bummelbahn zu schrumpfen. Die nächsten Wochen sind entscheidend.

In den vergangenen Monaten ist rund um die geplante Stadtbahn im Kreis Ludwigsburg (Lucie) viel in Bewegung geraten. Auslöser war die vom Zweckverband vorgestellte Alternativtrasse durch die Weststadt. Seither regen sich neue Widerstände gegen das Megaprojekt. Ob sich die Gegner der Stadtbahn letztendlich durchsetzen, werden die nächsten Wochen zeigen. Alles, was man vor den Schicksalswochen wissen muss, in drei Fragen und Antworten.

Welche Entscheidungen stehen an? Noch in diesem Monat sollen die Ergebnisse der Kosten-Nutzen-Analyse vorliegen. Ursprünglich sollten diese bereits vor einem Jahr fertig sein – die Verzögerung führte damals zu ersten Enttäuschungen und Widerständen. Jetzt wird sich zeigen, ob der Nutzen die Kosten übersteigt und eine Förderung von Bund und Land von rund 90 Prozent möglich ist.

Fast zeitgleich berät der Ludwigsburger Gemeinderat nächste Woche über Stadtbahn-Anträge der Freien Wähler, FDP und AfD. Diese sind zwar unterschiedlich formuliert, fordern im Grunde jedoch alle den Ausstieg aus dem Zweckverband – und damit faktisch das Aus des Projekts. Kommende Woche wird zunächst beraten, ein Beschluss soll aber noch nicht gefasst werden.

Wie sehen die Fronten aus?

Die größten Befürworter sitzen im Landratsamt und in kleineren Kreisgemeinden. Der Landkreis hat in den vergangenen Wochen auffallend häufig positive Berichte zur Stadtbahn platziert. Landrat Dietmar Allgaier betont regelmäßig seine Unterstützung. Auch Remseck und Markgröningen mit ihren Bürgermeistern Dirk Schönberger und Jens Hübner sowie deren Gemeinderäte stehen hinter den Plänen.

Auf der Gegenseite: die Stadt Ludwigsburg – insbesondere Teile der Bürgerschaft und des Gemeinderats. Der Bund der Selbstständigen, der Innenstadtverein und die Bürgerinitiative „Macht Lucie wirklich Sinn“ haben in den vergangenen Wochen die unterstützenden Stimmen, etwa vom Jugendgemeinderat und der Landtagsabgeordneten Silke Gericke, zuletzt deutlich übertönt.

Die Alternativtrasse durch die Weststadt (rot) wird mit der Stadtverwaltung und dem Gemeinderat nicht umsetzbar sein. Auch die restlichen Planungen in Richtung Osten sind äußerst fragwürdig. Übrig bleibt nur die Reaktivierung der Trasse Markgröningen bis Ludwigsburg Bahnhof. Foto: Manfred Zapletal

Im Gemeinderat zeichnet sich mittlerweile eine klare Mehrheit gegen die Alternativtrasse durch die Weststadt ab. Selbst das Minimalziel, die Reaktivierung der Strecke Markgröningen bis rein in den Bahnhof Ludwigsburg, steht auf der Kippe. Auch der Ausbau nach Oßweil und Remseck hat derzeit keine Mehrheit. Die Innenstadttrasse über die Wilhelmstraße und entlang des Schlosses ist bereits inoffiziell vom Tisch.

Wo Oberbürgermeister Matthias Knecht derzeit steht, bleibt ambivalent. Er stellt sich nicht offen gegen die Stadtbahn, trägt das Projekt aber auch nicht uneingeschränkt mit. Er betont, ein Unterstützer der Stadtbahn zu sein und beschreibt den gemeinsamen Beschluss für die Stadtbahn 2022 als großen Moment seiner Amtszeit. Gleichzeitig plagen ihn offensichtlich Zweifel, ob das Projekt technisch und finanziell sinnvoll ist. Klar ist aktuell, dass der OB mit einem Beschluss im Herbst für Klarheit sorgen will. „Bevor wir jahrelang weiter einen Schlingerkurs fahren, lassen wir es lieber sein“, sagte er vergangene Woche.

Wie kann dieser Herbst ausgehen?

Es gibt mehrere Szenarien, wie der Schicksalsherbst für die Stadtbahn enden könnte. Einig sind sich Beobachter: Die Innenstadtstrecke ist vom Tisch. Auch die Debatte um die Linien nach Oßweil und Pattonville dürfte vorerst ruhen und hat langfristig wenig Chancen. Als sicher gilt zudem, dass die Alternativtrasse Weststadt gestrichen wird.

Entscheidend wird, ob der Gemeinderat mehrheitlich für die Reaktivierung der Markgröninger Strecke mit Einfahrt in den Bahnhof Ludwigsburg stimmt. Damit bliebe zumindest eine abgespeckte Variante des Projekts – eher Bummelbahn als Stadtbahn.

Ebenfalls möglich ist ein Ausstieg Ludwigsburgs aus dem Zweckverband, was das Aus für „Lucie“ bedeuten würde. Dann stünde allerdings die Frage im Raum, ob dieser Schritt ohne rechtliche und finanzielle Folgen bleibt. Dritte – wenn auch unwahrscheinliche – Variante: Die Stadt und der Gemeinderat bekräftigen den Stadtbahn-Beschluss von 2022 und stellen sich den Hürden eines großen Infrastrukturprojekts.