Ende der Orban-Blockade: Eine Erlösung für Europa

1 Auf Peter Magyar ruht die Hoffnung der EU, dass er sein Land wieder in den Kreis der EU-Staaten zurückführt. Foto: Robert Hegedus/MTI/AP/dpa

Viktor Orban gibt seine Blockade in Sachen Ukraine auf. Wichtig ist, was die EU aus diesem unrühmlichen Kapitel für die Zukunft lernt, kommentiert unser Korrespondent Knut Krohn.











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Viktor Orban zeigt sich plötzlich von einer ungewöhnlich versöhnlichen Seite. Der scheidende Premier von Ungarn gibt überraschend die Blockade der Ukraine-Hilfe auf und stimmt dem nächsten Sanktionspaket der EU gegen Russland zu. Ob den notorischen Nein-Sager aus Budapest späte Einsicht oder Resignation nach seiner krachenden Wahlniederlage zu diesem Schritt bewogen hat, mag sein Geheimnis bleiben. Wichtig ist: nicht nur für die Menschen in der Ukraine, sondern für die gesamte EU ist sein Abgang eine Erlösung.