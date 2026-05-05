Ende der Netflix-Hitserie: The Night Agent geht nach Staffel vier in den Ruhestand

Peter Sutherland geht ein letztes Mal auf Mission: Netflix hat den Dreh zur vierten Staffel von "The Night Agent" begonnen - und gleichzeitig bestätigt, dass es die finale Runde der Polit-Thriller-Serie wird. Showrunner Shawn Ryan verspricht ein würdiges Ende.
Für Geheimagent Peter Sutherland (Gabriel Basso, 31) bricht die letzte Mission an: Netflix hat den Dreh zur vierten Staffel der Thrillerserie "The Night Agent" gestartet - und gleichzeitig das Ende der Serie offiziell bestätigt. Folglich war zum Auftakt der Dreharbeiten in Los Angeles bereits klar, dass es die finale Staffel wird.