Ende der Netflix-Hitserie: The Night Agent geht nach Staffel vier in den Ruhestand

Peter Sutherland geht ein letztes Mal auf Mission: Netflix hat den Dreh zur vierten Staffel von "The Night Agent" begonnen - und gleichzeitig bestätigt, dass es die finale Runde der Polit-Thriller-Serie wird. Showrunner Shawn Ryan verspricht ein würdiges Ende.

Für Geheimagent Peter Sutherland (Gabriel Basso, 31) bricht die letzte Mission an: Netflix hat den Dreh zur vierten Staffel der Thrillerserie "The Night Agent" gestartet - und gleichzeitig das Ende der Serie offiziell bestätigt. Folglich war zum Auftakt der Dreharbeiten in Los Angeles bereits klar, dass es die finale Staffel wird.

Hohe Erwartungen, sinkende Quoten Spekulationen über ein mögliches Ende kursierten laut US-Branchenportal "Deadline" bereits seit einiger Zeit. Die Erfolgsserie war 2023 fulminant gestartet und hielt sich rund drei Jahre lang in Netflix' Liste der beliebtesten englischsprachigen Serien. In den Staffeln zwei und drei sei das Zuschauerinteresse jedoch spürbar gesunken. Trotzdem habe es laut den Daten des Streamingdienstes weiterhin genug Fans gegeben, die ein weiteres Kapitel um Sutherlands Mission sehen wollten. Grund genug für eine Verlängerung um die vierte und - wie nun bekannt wurde - finale Season.

Showrunner verspricht großes Finale

Hinter den Kulissen war die Verlängerung demnach auch eine Frage des Geldes. Produktionsstudio Sony Pictures Television sicherte sich laut "Deadline" eine kalifornische Steuergutschrift in Höhe von 31,6 Millionen US-Dollar, um die Produktion von New York nach Los Angeles zu verlegen. Bedingung: Der Drehstart musste bis Mai erfolgen. Die frühe Festlegung auf ein Serienende habe es den Machern ermöglicht, das Finale bewusst als Abschluss zu konzipieren.

Schöpfer und Showrunner Shawn Ryan zeigte sich erleichtert, die Geschichte zu Ende erzählen zu dürfen. "Seit dem ersten Erfolg von 'The Night Agent' bin ich davon besessen, einen würdigen und packenden Abschluss für die Show und Peter Sutherlands Reise zu liefern", wird er in der offiziellen Mitteilung von Netflix zitiert. Er sei dem Streamingdienst und Sony Pictures Television dankbar für den Spielraum, ein "definitives" Finale zu drehen.

Prominente Neuzugänge für den Abschied

Für die letzte Staffel bekommt Hauptdarsteller Gabriel Basso prominente Verstärkung. "Bosch"-Star Titus Welliver übernimmt die Rolle eines Sonderstaatsanwalts des Justizministeriums. Trevante Rhodes ("Moonlight") spielt Sutherlands neuen Partner Dom, Li Jun Li ("Blood & Sinners") dessen Ehefrau. Elizabeth Lail ("You") komplettiert die Besetzung als Sutherlands frühere Verlobte Zoe.