Ende der grünen Lungen?: Waldzerstörung schreitet immer schneller voran

Eigentlich will die Staatengemeinschaft die Zerstörung des Waldes stoppen. Doch der Trend zeigt in die entgegengesetzte Richtung.
Weltweit ist im vergangenen Jahr einem neuen Bericht zufolge Wald auf einer Fläche so groß wie ungefähr halb England zerstört worden. Die Fläche, die dauerhaft verloren ging, vergrößerte sich im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 auf 8,3 Millionen Hektar, wie der von Forschungsorganisationen und Verbänden veröffentlichte weltweite Waldzustandsbericht (Forest Declaration Assessment 2025) zeigt. 2022 waren demnach 6,6 Millionen Hektar Wälder verloren gegangen.