Der Real-Markt im Industriegebiet Hulb in Böblingen wird am 27. Mai durch Edeka übernommen. Im selben Gebäude eröffnet Ende des Jahres zusätzlich Aldi Süd.

Platz ohne Ende, ein riesiges Sortiment, Elektronik neben Bettzeug, dazu Schuhe, Sportartikel und Lebensmittel in Hülle und Fülle – in anderen Ländern, vor allem in Frankreich, sind solche Großsupermärkte nichts Besonderes, in Deutschland schon. Es gibt Globus, es gibt Kaufland. Und es gibt Real. Doch seit die Muttergesellschaft Metro das Unternehmen verkauft hat, fragen sich viele Kunden: Gibt es Real überhaupt noch? Die Antwort ist: Ja und Nein – und in der Region Stuttgart zeigt sich, wie kompliziert die Gemengelage geworden ist.