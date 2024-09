Ende der Freibadsaison in und um Leonberg: Unterm Strich ist die Bilanz versöhnlich

1 Noch einmal ein letztes Mal unter freiem Himmel im sprudelnden Wasser entspannen. Am Mittwoch startet in Leonberg dann die Hallenbadsaison. Foto: Simon Granville

Der Herbst schickte dieser Tage bereits seine ersten Vorboten. In Form von dichtem Nebel, der sich in den frühen Morgenstunden übers Land legte. Im Leobad sorgte dieses Naturschauspiel kurz vor dem Ende der Freiluftsaison für eine mystische Stimmung im Wasser. Für Stefan Hilse, den Leiter des städtischen Bäderbetriebs, und sein Team war das ein deutlicher Wink, die Zelte im Freibad abzubrechen und die finalen Vorbereitungen für die Hallenbadsaison zu treffen. Letzter Badetag im Leobad ist an diesem Sonntag, 8. September. Auch in den Freibädern in Renningen und in Mönsheim gilt: letzte Chance, noch einmal ins Wasser zu springen.