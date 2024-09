Ende der Freibadsaison 2024: Diese Freibäder in und um Stuttgart haben jetzt noch geöffnet

1 Das Freibad Rosental in Stuttgart-Vaihingen hat im September länger geöffnet. (Archivbild) Foto: Lichtgut/Julian Rettig

Am Wochenende wird es noch einmal spätsommerlich warm. Stuttgarterinnen und Stuttgarter haben also die Chance auf den letzten Freibadbesuch der Saison. Doch welche Freibäder in und Stuttgart haben im September noch geöffnet? Ein Überblick.











Während sich das Wetter in den letzten Tagen bereits herbstlich gezeigt hat, geht es laut Wetterbericht am Wochenende noch einmal bergauf. Bei Temperaturen von bis zu 23 Grad könnte sogar ein Freibadbesuch möglich sein – denn einige wenige Bäder in Stuttgart und der Region haben noch geöffnet.