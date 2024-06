EnBW und Klärschlamm: Die Bürgerinitiative in Walheim will weiterkämpfen

Die Bürgerinitiative in Walheim will weiterkämpfen

1 Die Vertreter des Regierungspräsidiums und der EnBW (vorne) saßen im Forum den Einwendern gegenüber. Foto: Werner Kuhnle

Die Initiative „Bürger im Neckartal“ will auch nach der Anhörung in Ludwigsburg weiter gegen eine Klärschlammverbrennungsanlage in Walheim kämpfen.











Ein ernüchtertes Fazit zieht die Initiative „Bürger im Neckartal“ nach der Anhörung zur geplanten Klärschlammverbrennungsanlage der EnBW in Walheim. Die Beiträge der Bürger dokumentierten einmal mehr die große Sorge und Beunruhigung in der Bevölkerung, teilt die Bürgerinitiative (BI) in einem Pressetext mit. Das Regierungspräsidium Stuttgart habe die Erörterung der 731 Einwände im Ludwigsburger Forum nicht bürgernah gestaltet. So seien digitale Möglichkeiten zur Veranschaulichung nicht genutzt worden.