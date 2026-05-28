EnBW-Gelände in Stuttgart-Ost: Druck auf „Neuen Stöckach“ wächst – „Schockstarre mehr als peinlich“

Auflagen verzögerten den Bau von 800 Wohnungen in Stuttgart-Ost, ist Haus & Grund überzeugt. Der Mieterverein fordert ein beherztes Eingreifen der Stadt – notfalls gegen die EnBW.
Mehr Tempo, mehr Transparenz - das fordern die Stuttgarter Stadträte von Stadtverwaltung und EnBW mit Blick auf das geplante Quartier „Neuer Stöckach“, dessen Entwicklung seit Jahren stagniert. Mehrere Bezirksbeiräte von Stuttgart-Ost bliesen jüngst ins gleiche Horn. Von einer „riesigen Frustration“ sprach etwa CDU-Bezirksrat Thomas Rudolph. Er denkt an die Menschen, die sich beim Bürgerbeteiligungsprozess engagiert haben. „Da ist Zeit investiert worden – und das völlig umsonst.“ „Das kann einem Bauchschmerzen bereiten, wie das mit diesem Projekt gelaufen ist – in einer Situation, in der wir dringend Wohnraum brauchen“, sagte Grünen-Bezirksbeirätin Ingrid Schwerdtfeger.