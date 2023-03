1 Alpakas – zwei Artgenossen wurden geschlachtet. (Symbolbild) Foto: dpa

Rund einen Monat nach dem Diebstahl zweier Alpakas von einer Weide im niedersächsischen Emstek sind die Überreste der Kameltiere entdeckt worden. Offenbar wurden die Tiere professionell geschlachtet, ausgenommen und zerlegt, wie die Polizei in Cloppenburg am Montag mitteilte. Gefunden wurden die Kadaver demnach am Samstag bei einer Säuberungsaktion in einem Waldstück nördlich von Cloppenburg.

Fleisch der geschlachteten Tiere verschwunden

Wie die Tiere von ihrer Weide zu dem wenige Kilometer entfernten Fundort transportiert wurden, war zunächst unklar. Auch der Verbleib des Fleisches der geschlachteten Tiere war unbekannt. Die Polizei bat um Hinweise zu dem Diebstahl.

Bei den Ende Februar aus einem Zelt gestohlenen Alpakas handelte es sich um ein weibliches und ein männliches Tier. Sie gehörten zu einem Zuchtbetrieb.

Alpakas stammen ursprünglich aus Südamerika. Sie werden vermehrt auch in Deutschland gezüchtet - vor allem wegen ihrer Wolle.