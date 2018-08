Emre Mor Türkischer Fußballer blamiert sich mit protzigem Instagram-Post

Von red 16. August 2018 - 10:42 Uhr

Emre Mor galt unter Experten und Fans lange als „türkischer Lionel Messi“. Foto: AFP

Über dieses Foto wird derzeit im Netz heftig diskutiert: Emre Mor, eines der vielversprechendsten Fußball-Talente Europas, sorgt mit einem protzigen Post abseits des Platzes für Aufsehen.

Stuttgart - Es war während der Fußball-EM 2016 in Frankreich, als ein begnadetes Fußball-Talent aus der Türkei sein großes Idol Luka Modric um ein Selfie bat. Weil er dies nach einer 0:1-Niederlage seines Teams gegen Kroatien tat, wurde Emre Mor dafür in seiner Heimat teilweise heftig kritisiert. Mannschaftskollege Nuri Sahin sprang dem damals 18-jährigen Mor zur Seite. Schließlich war es für ihn das erste große Turnier mit der Nationalmannschaft.

Zahlreiche Experten sahen Emre Mor zu dieser Zeit auf dem besten Wege, zu einem der besten Fußballer Europas zu avancieren. Nicht nur am Bosporus galt er lange als „türkischer Lionel Messi“. In jungen Jahren stand er bereits bei Borussia Dortmund in der Bundesliga auf dem Platz.

Spott und Häme auf Instagram

Heute ist der 21-Jährige jedoch dabei, sein großes Talent zu verschleudern. Statt auf dem Fußballplatz sorgt der Linksaußen, der momentan beim spanischen Erstligisten Celta Vigo unter Vertrag steht, in den sozialen Medien für Gesprächsstoff. Nun postete der Türke auf Instagram ein Foto, das ihm viel Häme einbringt. In einem prunkvollen Sessel, auf dem sein Name und seine Rückennummer zu sehen sind, sitzt Mor an einem Pool und legt die Füße hoch.

Für sein Foto erhält der Profi nun zahlreiche bissige Kommentare. So schreibt ein User: „Du denkst, du bist der König, aber du spielst nicht wie einer“. Die nächsten Monate und Jahre werden zeigen, wohin der Weg des „türkischen Lionel Messi“ führt.