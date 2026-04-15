Empörung im Gerichtssaal: Verteidiger fordert Führerschein-Rückgabe nach tödlichem Unfall in Esslingen-Weil

Im Prozess um die Unfallfahrt in Esslingen-Weil, bei der drei Menschen starben, sorgte das Plädoyer des Verteidigers für Unruhe. Er vermutet eine medizinische Ursache für das Unglück.
Zwischenrufe, lautes Gemurmel und Unruhe im Zuschauerraum gaben die Empörung des Publikums wieder. Der Verteidiger des Angeklagten im Prozess um die Unfallfahrt von Esslingen-Weil hatte in seinem Plädoyer von der Rückgabe des Führerscheins an den Angeklagten gesprochen. Der Jurist hatte zudem eine eigene Version des Unfallhergangs geliefert.