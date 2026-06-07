Empfehlungen für Feinschmecker: Neues Stuttgarter Restaurant im Guide Michelin, das schon lange spitze ist

Allein seit Februar sind drei neue Lokale in die Liste der Michelin-Empfehlungen für Stuttgart aufgenommen worden. Auf dem neuesten Stand ist sie trotzdem nicht.
Andere Köche freuen sich über einen solchen Aufstieg, Gabriel Schallmeir hat sich dagegen kommentarlos in den Urlaub verabschiedet. Sein Restaurant Knausbira Stüble in Stuttgart-Hedelfingen ist im Juni in den Guide Michelin aufgerückt. Die Inspektoren verleihen nicht nur einmal im Jahr ihre Sterne, sondern aktualisieren auch regelmäßig ihre Empfehlungen für die besten Restaurants in Deutschland. Im Online-Führer tauchen unter dem Stichwort Stuttgart, das die gesamte Region abdeckt, mittlerweile 55 Lokale auf. „Träume werden wahr, wenn man fest daran glaubt“, freute sich Tim Striegel Ende Februar auf Instagram über die Aufnahme in den Guide Michelin. „Wir können es kaum glauben und sind so stolz auf unser Team“, ergänzte der Küchenchef des Rutesheimer Restaurants Philippin noch. Als Chobab in der Stuttgarter Innenstadt einen Monat später in den Kreis aufgenommen wurde, zeigte sich Dongjin Lee überrascht. „Umso dankbarer sind wir, dass wir nach nicht einmal zwei Jahren nach Eröffnung Teil des Michelin Guides sein dürfen“, ergänzte der Koch, der mit koreanisch-japanischer Fusionküche überzeugt.