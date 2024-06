Empfang in Stuttgart fällt aus: Belgiens König schaut das EM-Spiel zu Hause

1 Der belgische König Philippe und sein Sohn, Prinz Emmanuel, beim EM-Spiel in Köln von Belgien gegen Rumänien. Foto: dpa/Marius Becker

Auf royale Unterstützung muss das belgische Team am Mittwoch beim EM-Spiel gegen die Ukraine verzichten. In Köln saß König Philippe mit drei seiner vier Kinder auf der Tribüne. Nach Stuttgart kommt die Königsfamilie nicht, teilt ein Palast-Sprecher mit.











Link kopiert



Die königliche Familie lag sich freudestrahlend in den Armen. König Philippe, die Prinzen Emmanuel, Gabriel und die Prinzessin Eléonore, alle trugen rote Schals, feierten am vergangenen Samstagabend den 2:0-Sieg der belgischen Nationalmannschaft beim Spiel gegen Rumänien in Köln. Die Königsfamilie hatte sich fürwahr als Glücksbringer erwiesen. Nur Königin Mathilde und Kronprinzessin Elisabeth waren daheim in Brüssel geblieben. „Die Roten Teufel sind nun einen Schritt näher am Achtelfinale: Wir glauben daran!“, schrieb der Palast danach in einem Post auf Instagram.