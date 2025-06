Empfang in Prag: Besuch in Tschechien: Königin Máxima überrascht mit auffälligem Hut

Königin Máxima wurde am ersten Tag ihres Staatsbesuchs in Tschechien zum Blickfang. An der Seite ihres Mannes Willem-Alexander zeigte sie sich mit einem ausladenden Hut. Besonders praktisch wirkte das Accessoire nicht.

König Willem-Alexander (58) und Ehefrau Königin Máxima der Niederlande (54) sind am Mittwoch offiziell in das Programm ihres Staatsbesuchs in Tschechien gestartet. "Im Prager Präsidentenpalast wurden König Willem-Alexander und Königin Máxima mit einer Begrüßungszeremonie empfangen", heißt es auf dem offiziellen Instagram-Account der niederländischen Royals. "Nach dem Abspielen der Nationalhymnen und der Inspektion der Ehrengarde wird das Königspaar mit dem tschechischen Präsidenten Pavel und seiner Frau Eva Pavlová Gespräche führen."

In einem Clip sind der tschechische Präsident Petr Pavel (63) und seine Ehefrau Eva Pavlová (60) bei der Begrüßung ihres Besuchs zu sehen. Letztere setzte zwar auf ein knallrotes Outfit, doch die Aufmerksamkeit lag optisch trotzdem auf Königin Máxima. Die 54-Jährige erschien in einem eleganten Midikleid und kombinierte dazu einen farblich passenden Hut. Das Modell verdeckte fast vollständig eine Seite ihres Gesichts. Der Hut sorgte damit offenbar nicht nur für eine eingeschränkte Sicht. Die Königin fasste mehrmals an die Kopfbedeckung, um sie wohl wieder zurechtzurücken.

Bereits am Dienstag war das Königspaar am Václav-Havel-Flughafen in Prag gelandet. Der Staatsbesuch soll "das Band der Freundschaft zwischen unseren Ländern stärken", erklärten die Royals in einem Instagram-Beitrag, der die Ankunft festhielt. "Die Niederlande und die Tschechische Republik arbeiten innerhalb der Europäischen Union und der NATO eng zusammen. Wir ziehen an einem Strang, lernen voneinander und stärken uns gegenseitig." Während des Staatsbesuchs sollen Themen wie Verteidigung, Handel oder Energie besprochen werden.

In dem Instagram-Beitrag wird auch erklärt: "König Willem-Alexander wird nach dem ersten Tag des Staatsbesuchs in die Niederlande zurückkehren. Er hat dies als Reaktion auf die sich entwickelnde politische Situation und den Sturz des Kabinetts in den Niederlanden beschlossen. Königin Máxima wird auch am zweiten Tag des Besuchs teilnehmen."