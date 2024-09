Empfang in Ludwigsburg: Kritik an Geburtstagsfeier für die Bürgermeisterin

Kritik an Geburtstagsfeier für die Bürgermeisterin

Empfang in Ludwigsburg

1 Wie wichtig sind kleine Empfänge fürs Stadtklima? Foto: Imago//Sven Simon

Der OB schwört die Ludwigsburger Stadtgesellschaft seit Monaten auf einen Sparkurs ein. Dennoch hat die Stadt eine Feier zum 50. Geburtstag der Baubürgermeisterin finanziert. Wie passt das zusammen?











Klar, eine große Sause ist der Empfang zum 50. Geburtstag von Ludwigsburgs Baubürgermeisterin Andrea Schwarz (SPD) im Kulturzentrum nicht gewesen. Pizzabrötchen, Quiche und Salate in Gläsern hatte das städtische Betriebsrestaurant vorbereitet. Die Mitarbeiter des Baudezernats sangen ein Ständchen, der Oberbürgermeister Matthias Knecht (parteilos) hielt eine Rede. Doch als am frühen Abend Schluss war, ging mancher Stadtrat nicht nur mit vollem Bauch, sondern auch mit schlechtem Gewissen in die Fraktionssitzung.