Empfang in Kornwestheim: VfB-Schal, warme Worte und ein heißes Gerücht zum OB-Geburtstag

1 Von links: Dietmar Allgaier, Rebecca Schwaderer, Nico Lauxmann, Martina Koch-Haßdenteufel und Daniel Güthler. Foto: Frank Ruppert

Beim Empfang anlässlich des 50. Geburtstags von Nico Lauxmann hat der Kornwestheimer OB sich über ein besonderes Geschenk des Landrats freuen dürfen.











Für 6000 Euro hat die Kornwestheimer Stadtverwaltung ihrem Oberbürgermeister Nico Lauxmann zu dessen 50. Wiegenfest am Mittwochabend eine Geburtstagsparty geschmissen. Daran war im Vorfeld Kritik laut geworden, die aber vor allem von Landrat Dietmar Allgaier an dem Abend deutlich zurückgewiesen wurde. Da hätten in der Presse einige „moralisiert“, monierte er. Der Gemeinderatsbeschluss zur Feier sei rechtlich korrekt. Der große Teil des Abends bestand aber aus gut gelaunten Ansprachen, allerdings blieben im Foyer des Rathauses einige Plätze leer. 100 Gäste waren eingeladen, aber nicht jeder kam. Von 100 geladenen Gästen hatten sich 73 Personen angemeldet. Vor allem Bürgermeisterkollegen, Gemeinderäte, Vereinsvertreter und Mitarbeiter der Stadtverwaltung feierten mit Lauxmann.