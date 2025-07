Empfang im Rathaus für Fritz Kuhn: Der Mann mit dem kleinen Stromauto

1 Zwei Oberbürgermeister im Gespräch: Frank Nopper (amtierend, CDU), Fritz Kuhn (im Ruhestand, Grüne) Foto: Lichtgut/Christoph Schmidt

Er wollte es zum 70. bescheiden, so hatte die Stadt für Fritz Kuhn keine große Fete ausgerichtet. Dafür traf er sich mit den Bürgermeistern.











Acht Jahre lang ging Fritz Kuhn hier ein und aus. An manchem langen Abend führte ihn der Weg per Aufzug in den Ratskeller und mit einer Verzehrration Maultaschen und Salat auf dem Teller zurück an den Schreibtisch im ersten Stock. Am Morgen traf sich der Verwaltungschef immer in kleiner Runde mit den engsten Mitarbeitern zur „Morgenlage“, den Ablauf hatte der frühere Grünen-Fraktionschef aus Berlin mitgebracht. Am Donnerstag empfing OB Frank Nopper (CDU) seinen Vorgänger an der alten Wirkungsstätte und reichte die Brezel- und Kuchenplatte. Kuhn, das war dessen Wunsch zu seinem 70. Geburtstag, hatte auf eine große, von der Stadt ausgerichtete Fete verzichtet und sich zum Austausch mit der Bürgermeisterrunde und einem kleinen Empfang mit allen Fraktionssprechern getroffen. Auf neue Gesichter musste sich Kuhn nicht einstimmen, alle Bürgermeister saßen schon während seiner Amtszeit am Platz.