Empfang im Palast: König Charles würdigt Helden nach Messerattacke in Huntingdon

Bei einer Messerattacke in einem britischen Zug riskierten Passagiere und Bahnmitarbeiter ihr Leben, um andere zu schützen. Nun lud König Charles III. die mutigen Helfer in den Buckingham Palast ein.

Ein Samstagabend im November, ein Zug von Doncaster Richtung London King's Cross - was als gewöhnliche Fahrt begann, endete in einem Albtraum. Ein Mann griff Passagiere mit einem Messer an. Elf Menschen wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Doch inmitten des Chaos zeigten einige Anwesende bemerkenswerten Mut. Sie stellten sich dem Angreifer entgegen und verhinderten womöglich Schlimmeres.

Genau diese Menschen hat König Charles III. (77) nun im Buckingham Palast empfangen, wie die BBC berichtet. Der Monarch wollte persönlich seinen Dank aussprechen - eine Geste, die zeigt, wie sehr ihn der Einsatz der Helfer beeindruckt hat.

Händeschütteln mit den Helden

Unter den Geehrten befand sich Samir Zitouni, ein Bahnmitarbeiter, der während des Angriffs in dem nach Huntingdon umgeleiteten Zug alles daran setzte, Passagiere in Sicherheit zu bringen. Er erschien gemeinsam mit seiner Frau Eleni Sakkoulei zur Audienz.

Auch Zugführer Andrew Johnson gehörte zu den Gästen des Königs. Er hatte geistesgegenwärtig reagiert und den Zug vom Schnellgleis auf das langsamere Gleis umgeleitet, nachdem Alarm ausgelöst wurde. Dadurch konnte der Zug früher zum Stehen gebracht werden. Stephen Crean, der bei seinem Versuch, den Angreifer zu stoppen, selbst eine Stichverletzung an der Hand erlitt, war ebenfalls geladen.

Der mutmaßliche Täter wurde wegen zehn Fällen versuchten Mordes angeklagt. Eine Anhörung am Cambridge Crown Court wurde kürzlich vertagt. Das Verfahren soll am 28. Januar 2026 fortgesetzt werden.