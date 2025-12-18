Empfang im Palast: König Charles würdigt Helden nach Messerattacke in Huntingdon

Bei einer Messerattacke in einem britischen Zug riskierten Passagiere und Bahnmitarbeiter ihr Leben, um andere zu schützen. Nun lud König Charles III. die mutigen Helfer in den Buckingham Palast ein.
Ein Samstagabend im November, ein Zug von Doncaster Richtung London King's Cross - was als gewöhnliche Fahrt begann, endete in einem Albtraum. Ein Mann griff Passagiere mit einem Messer an. Elf Menschen wurden verletzt und mussten im Krankenhaus behandelt werden. Doch inmitten des Chaos zeigten einige Anwesende bemerkenswerten Mut. Sie stellten sich dem Angreifer entgegen und verhinderten womöglich Schlimmeres.