Sekunden sind es nur, die der Schweiz zum ganz großen Coup fehlen. Erst in der Nachspielzeit rettet Niclas Füllkrug mit seinem Kopfball Deutschland das 1:1-Unentschieden und damit den Gruppensieg bei der Fußball-Europameisterschaft. „So einen starken Auftritt unserer Mannschaft habe ich ehrlich nicht erwartet“, freute sich nach dem Schlusspfiff der Schweizer Generalkonsul in Stuttgart, Urs Schnider, der die Partie beim Public Viewing auf dem Schlossplatz verfolgte.

Schweiz-Abend im Neuen Schloss Foto: Staatsministerium Baden-Württemberg/Kraufmann

Die Punkteteilung passte sinnbildlich zur „deutsch-schweizerischen Freundschaft“, die zahlreiche Vertreter aus Politik, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft zuvor bei einem Empfang der Landesregierung im Neuen Schloss beschworen hatten. „Gute Nachbarn und gute Freunde“ seien Baden-Württemberg und die Schweiz nicht nur in Gruppe A der Euro 2024, sondern vor allem im realen Leben, betonte der Europa-Staatssekretär der Landesregierung, Florian Hassler. Doch auch und gerade im Fußball haben die beiden Nachbarn eine besondere Verbindung. Nach dem Zweiten Weltkrieg reichte die Schweiz den deutschen Fußballern und damit auch dem ganzen Land als erstes wieder die Hand. Mehr als 100 000 Menschen verfolgten am 22. November 1950 das erste Länderspiel nach dem Krieg im Neckarstadion – bis heute Zuschauerrekord in Deutschland. „Und wo sonst hätte Deutschland Weltmeister werden sollen“, fragte Hassler, „als in der Schweiz?“ Vielleicht gebe es nach dem „Wunder von Bern“ für die Eidgenossen und ihre „Nati“ in diesem Jahr am 14. Juli „ein Wunder von Berlin“.

Nicht nur darauf hofft das Nachbarland, sondern auch auf ein Sommermärchen im kommenden Jahr – dann ist die Schweiz Gastgeberin für die Fußball-Europameisterschaft der Frauen. Um sich noch ein paar Tipps und Ideen für die größte Frauensportveranstaltung Europas zu holen, sind derzeit etliche Vertreterinnen und Vertreter aus den Schweizer Ausrichterstädten zu Besuch in Stuttgart, um den hiesigen Organisatoren über die Schulter zu schauen. „Die Frauen-EM 2025 soll eine nachhaltige Förderung und Stärkung des Frauenfußballs in der Schweiz nach sich ziehen“, sagte Alice Holzer, Verantwortliche für das Nachhaltigkeits-Projekt der WEURO 2025. Ziel des Schweizerischen Fußball-Verbandes (SFV) sei es, bis 2027 die Zahl der fußballspielenden Mädchen und Frauen in der Schweiz von 40 000 auf 80 000 zu verdoppeln.

Nachdem Landtagspräsidentin Muhterem Aras den Empfang für den umstrittenen ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orbán vergangene Woche noch gemieden hatte, war sie jetzt bester Laune im Neuen Schloss. „Ich bin zu Fuß hierhergelaufen“, berichtete die Grünen-Politikerin, „ es ist toll, was die Schotten und Ungarn für eine gute Stimmung in der Stadt machen – eine schöne Internationalität.“