Empfang im Buckingham-Palast:: Königin Camilla scherzt mit James Corden

Königin Camilla (77) zeigte sich bestens gelaunt bei einem Empfang des National Theatre im Buckingham-Palast in London. Die Schauspieler präsentierten ihr eines ihrer Lieblingsstücke - und Stars wie James Corden (46), Andrew Garfield (41) und Cate Blanchett (55) plauderten angeregt mit der Frau von König Charles III. (76).

James Corden hat keine Berühungsängste

Besonders herzlich fiel die Begegnung zwischen Camilla und dem einstigen "The Late Late Show"-Gastgeber Corden aus. Man sah die beiden Witze austauschen und herzlich lachen, wie auch ein am Mittwoch veröffentlichter Clip auf dem offiziellen Instagram-Account des Palasts zeigt. Darin bricht Corden in lautes Gelächter aus und fasst der Königin an ihren Arm.

Der Moderator hat offensichtlich keine Berührungsängste, er hatte schon häufiger mit der Royal Family zu tun. 2015 erhielt er von Prinzessin Anne (74) die Auszeichnung Order of the British Empire. 2018 war er zu Gast auf der Hochzeit von Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43). Corden begrüßte den Prinzen auch in seiner Show. Der Moderator fuhr mit ihm im Sightseeing-Bus durch Los Angeles und rappte mit ihm zur Melodie aus "Der Prinz von Bel-Air" - womit er Harry den Weg ins US-amerikanische Showbusiness ebnete.

"Das war ein sehr schöner Anlass"

Die Königin ist seit 2022 Schirmherrin des National Theatre. Die Rolle hatte zuvor von 2019 bis 2021 Herzogin Meghan (43) und davor Queen Elizabeth II. (1926-2022) inne. Als sie die Veranstaltung verließ, verabschiedete sich Camilla sichtlich zufrieden von den Gästen mit den Worten: "Das war ein sehr schöner Anlass."