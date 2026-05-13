Bei der dritten königlichen Gartenparty der Saison im Buckingham-Palast setzte Königin Camilla auf ein bereits bekanntes Ensemble - und König Charles plauderte entspannt mit seinen Gästen.

König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben am Dienstag die dritte Gartenparty der Saison im Buckingham-Palast ausgerichtet. Begleitet wurden sie dabei vom Herzog und der Herzogin von Gloucester. Während das königliche Paar gegen 16 Uhr auf der Treppe zur Nationalhymne Aufstellung nahm und anschließend die Gäste auf dem Rasen begrüßte, sorgte vor allem Camillas Garderobe für Aufmerksamkeit.

Die 78-Jährige trug laut "Hello!" ein weißes Ensemble der britischen Designerin Anna Valentine - dasselbe Outfit, das sie bereits 2025 beim Dankgottesdienst zum VE Day und kürzlich beim Staatsbesuch in den USA wählte. Dazu kombinierte die Königin einen Philip-Treacy-Hut in Schwarz-Weiß, der ihr Kleid mit schwarzen Details stimmig aufgriff, sowie Handschuhe, Schirm und eine dunkle Handtasche. König Charles erschien im klassischen Cutaway mit Zylinder.

Charles zu Scherzen aufgelegt

Kaum auf dem Rasen angekommen, wurde der Monarch von seinen Gästen regelrecht umringt. Hunderte streckten ihre Smartphones in die Höhe, um einen Schnappschuss des Königs zu ergattern - Charles blieb dabei nach Angaben von "Hello!" sichtlich entspannt und lächelnd. Zwischendurch blieb er immer wieder stehen, schüttelte Hände und plauderte.

Einer Besucherin, die nach einem Sturz mit gebrochenem Knöchel im Rollstuhl saß, begegnete er mit entwaffnender Offenheit. Als er von ihrem Missgeschick erfuhr, sagte er laut "Hello!": "Das ist das Problem, wenn man älter wird - ich weiß, dass mir das auch noch passieren wird." Auf die Frage, wie es ihm selbst gehe, antwortete er: "Mir geht's gut, ich schleppe mich so durch." Auch Königin Camilla war unter den Gästen aktiv: Sie nahm sich Zeit für Gespräche und nahm ein Buchgeschenk der Schriftstellerin Penny Pepper entgegen, die wusste, dass Ihre Majestät eine begeisterte Leserin ist.

Eine royale Tradition

Rund 8.000 Gäste nehmen laut "Hello!" an jeder der Buckingham-Palast-Gartenpartys teil. Die dritte Feierlichkeit war zugleich die letzte ihrer Art für diese Saison am Buckingham-Palast. Den Auftakt hatte das Königspaar bereits am 6. Mai gemacht, dem dritten Jahrestag der Krönung von König Charles. Zwei Tage später empfingen Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) als Gastgeber beim zweiten Fest der Saison.

Weitere Termine folgen in Kürze: Am 14. Mai steht eine Gartenparty zum 50. Jubiläum des King's Trust auf dem Programm, am 19. Mai das jährliche Fest der Not Forgotten Association. Für den 30. Juni ist zudem eine Gartenparty im Palace of Holyroodhouse in Edinburgh geplant.

Die Tradition der Gartenparty reicht bis in die 1860er-Jahre zurück und dient als Gelegenheit für den Monarchen, herausragenden Mitgliedern der Gemeinschaft für ihre Beiträge zu danken und öffentliche Dienste zu würdigen. Jährlich werden über 30.000 Menschen zu den verschiedenen Garten-Empfängen eingeladen.