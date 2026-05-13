Bei der dritten königlichen Gartenparty der Saison im Buckingham-Palast setzte Königin Camilla auf ein bereits bekanntes Ensemble - und König Charles plauderte entspannt mit seinen Gästen.
König Charles III. (77) und Königin Camilla (78) haben am Dienstag die dritte Gartenparty der Saison im Buckingham-Palast ausgerichtet. Begleitet wurden sie dabei vom Herzog und der Herzogin von Gloucester. Während das königliche Paar gegen 16 Uhr auf der Treppe zur Nationalhymne Aufstellung nahm und anschließend die Gäste auf dem Rasen begrüßte, sorgte vor allem Camillas Garderobe für Aufmerksamkeit.