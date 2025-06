Empfang für Kings Trust Awards: George und Amal Clooney: Herzliches Wiedersehen mit König Charles

1 George und Amal Clooney bei ihrem Wiedersehen mit König Charles. Foto: Stefan Rousseau-WPA Pool/Getty Images

Im Buckingham Palast herrschte beste Stimmung: George und Amal Clooney trafen König Charles bei der Feier für die King's Trust Awards. Es war nicht der erste royale Auftritt des Paares.











Link kopiert



Hollywood trifft auf das britische Königshaus. So geschehen an diesem Mittwoch, 25. Juni, im Buckingham Palast in London, wo George (64) und Amal Clooney (47) einmal mehr ihre enge Verbindung zur Royal Family unter Beweis stellten. Bei einem Empfang zu Ehren der Gewinner der King's Trust Awards 2025 gaben sich der Schauspieler und die Menschenrechtsanwältin die Ehre.