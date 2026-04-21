Beim Frühlingsempfang der Industrie- und Handelkammer Rems-Murr rät Michael Giss, der Kommandeur des Landeskommandos Baden-Württemberg, sich auf einen möglichen Ernstfall vorzubereiten.
Bevor die mehr als 500 Gäste das Büfett im Fellbacher Goldbergwerk (Rems-Murr-Kreis) genießen konnten, mussten sie harte Brocken schlucken. Der Kapitän zur See, Michael Giss, zudem Kommandeur des Landeskommandos Baden-Württemberg, sprach beim Frühlingsempfang der Industrie- und Handelskammer (IHK) Rems-Murr am Montag über „Resilienter Staat, resiliente Wirtschaft – Folgerungen aus der aktuellen Sicherheitslage“.