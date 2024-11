Empfang auf Schloss Windsor: Charles III.: Küsschen für den König von Bahrain

(ae/spot) 12.11.2024 - 10:27 Uhr , aktualisiert am 12.11.2024 - 10:27 Uhr

1 Herzliche Begrüßung: König Charles III. und König Hamad bin Isa Al Khalifa von Bahrain trafen sich am 11. November auf Schloss Windsor. Foto: imago/i Images /Pool/i-Images

Kurz nach dem "Remembrance Day" stand für König Charles III. der nächste wichtige Termin im Kalender: Am 10. November empfing er König Scheich Hamad bin Isa Al Khalifa von Bahrain auf Schloss Windsor. Die Begrüßung fiel sehr herzlich aus.











Scheich Hamad bin Isa Al Khalifa von Bahrain (74) ist zu Besuch in Großbritannien, um das Jahr seines Silbernen Thronjubiläums zu feiern. Am Montagnachmittag traf er auf Schloss Windsor König Charles III. (75) - und die Männer waren sichtlich in guter Laune und verstanden sich prächtig.