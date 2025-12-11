Emotionales Video: Kelly Osbourne rechnet auf Instagram mit Hatern ab

Seit dem Tod ihres Vaters Ozzy Osbourne muss sich Kelly Osbourne immer wieder fiese Kommentare über ihr Aussehen gefallen lassen. Jetzt reicht es der 41-Jährigen - sie teilt deutlich gegen ihre Kritiker aus.
Kelly Osbourne (41) hat den Tod ihres Vaters am 22. Juli noch lange nicht verarbeitet - und muss sich trotzdem mit einer Flut von Hass-Kommentaren auseinandersetzen. In einem ausführlichen Video auf Instagram machte die TV-Persönlichkeit ihrem Ärger Luft und stellte ihren Kritikern eine klare Frage: "Was erwartet ihr von mir? Wie soll ich gerade aussehen?"