Emotionales Video: Bonnie Strange packt über richtig beschissenen Ex aus

Bonnie Strange blickt auf eine schwere Zeit zurück. In einem Instagram-Video erzählt sie, wie sehr sie unter einer toxischen Beziehung gelitten hat. Ihr Ex-Partner habe sie demnach systematisch manipuliert und immer wieder kleingeredet.
Bonnie Strange (39) geht mit einem schmerzhaften Kapitel ihres Lebens an die Öffentlichkeit: Nach eigenen Angaben zog sich das Model und die Musikerin infolge einer belastenden Beziehung über Jahre von ihren Fans zurück. In einem Video spricht sie nun über diese Zeit und richtet einen eindringlichen Appell an andere Frauen.