Emotionales Video: Bonnie Strange packt über richtig beschissenen Ex aus

Bonnie Strange blickt auf eine schwere Zeit zurück. In einem Instagram-Video erzählt sie, wie sehr sie unter einer toxischen Beziehung gelitten hat. Ihr Ex-Partner habe sie demnach systematisch manipuliert und immer wieder kleingeredet.

Bonnie Strange (39) geht mit einem schmerzhaften Kapitel ihres Lebens an die Öffentlichkeit: Nach eigenen Angaben zog sich das Model und die Musikerin infolge einer belastenden Beziehung über Jahre von ihren Fans zurück. In einem Video spricht sie nun über diese Zeit und richtet einen eindringlichen Appell an andere Frauen.

"Er hat mir einfach alles schlechtgeredet" "Meine erste Story-Time. Tut mir leid, dass ich mich so so lange nicht mehr richtig bei euch gemeldet hab", schreibt sie zu ihrem Post. In dem Video erklärt sie dann die Gründe dafür. "Die letzten fünf Jahre habe ich mich nicht getraut, vor der Kamera zu reden, weil ich einen richtig beschissenen Boyfriend hatte, der sowas von unsicher war."

Von 2021 bis 2023 sei sie mit ihm zusammen gewesen, seinen Namen nennt sie nicht. Ihr damaliger Partner habe ihr demnach systematisch ihren Job und ihre Leidenschaft ausgeredet. "Er hat es mir einfach kaputt gemacht." Sie sei mittlerweile sicher, dass es sein Ziel und Taktik war, sie von ihrer Arbeit abzubringen. "Er hat mir einfach alles schlechtgeredet, was mir lieb ist."

Zuvor sei der direkte Austausch mit ihrer Community viele Jahre lang "das Allerbeste auf der Welt" gewesen. "Plötzlich hatte ich seinetwegen mit 36 solche Komplexe wegen meines 'hohen' Alters und meiner peinlichen Art." Zudem habe seine Eifersucht krankhafte Züge angenommen. "Immer wenn ich ein Foto auf Instagram hochgeladen habe, ist er auf Toilette gegangen und hat geguckt, welche Leute kommentieren und jedes Profil komplett gestalkt."

"Ich wollte nicht mehr hier sein"

Sie habe "einfach komplett Angst" gehabt und sich irgendwann auch nicht mehr getraut, Veranstaltungen zu besuchen. Sie sei dann in eine regelrechte Identitätskrise und jahrelange Depressionen gerutscht. "Ich wollte nicht mehr hier sein", gesteht Bonnie Strange.

Erst jetzt traue sie sich wieder, frei mit ihren Fans zu sprechen, wofür sie Gott danke. Die Schilderungen verbindet sie mit einer Warnung, bei der Wahl des Partners genau hinzuschauen. "Seid vorsichtig, wen ihr datet. Haltet euch fern von diesen Psychos."

Unter ihrem Video reagieren schnell etliche Promi-Kolleginnen. Rapperin Katja Krasavice, Model Luisa Hartema und Schauspielerin Sila Sahin etwa schicken Herzen, "GZSZ"-Star Chryssanthi Kavazi schreibt: "Ja! Willkommen zurück."

Sie hat einige prominente Beziehungen hinter sich

Bonnie Strange lebt auf Ibiza und hat beruflich schon viel ausprobiert. Zusammen mit Marie Nasemann und Jackie Hide bildete sie das Trio The Rio Girls. Sie nahm an verschiedenen TV-Formaten teil und war 2014 bei "GZSZ" zu sehen. Von 2015 bis 2016 zählte sie zum "taff"-Moderationsteam, 2023 war sie bei "That's My Jam mit Bill & Tom Kaulitz" zu sehen.

Auch mit ihrem Privatleben sorgte sie für Aufsehen. Von 2010 bis 2012 war sie mit Schauspieler Wilson Gonzalez Ochsenknecht (36) liiert, von 2013 bis 2014 mit Modeblogger Carl Jakob Haupt (1984-2019) verheiratet. Aus einer Beziehung mit Schauspieler Leebo Freeman stammt ihre 2018 geborene Tochter Goldie (7). Sechs Monate nach der Geburt zierte sie den "Playboy".