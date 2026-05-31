Bange Tage für Anna Heiser: Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin hält an der Seite ihrer Tochter Alina im Krankenhaus durch - und teilt auf Instagram ein emotionales Update.
Anna Heiser (35) ist weiter in Sorge. Nachdem ihr Mann Gerald die gemeinsame dreijährige Tochter Alina ins Krankenhaus gebracht hatte, brach die 35-Jährige ihren Deutschland-Trip abrupt ab und eilte zu ihrer Familie. Seither ist sie nicht von Alinas Seite gewichen. Nun meldete sie sich per Instagram-Post bei ihren rund 275.000 Followern.