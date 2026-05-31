Bange Tage für Anna Heiser: Die ehemalige "Bauer sucht Frau"-Teilnehmerin hält an der Seite ihrer Tochter Alina im Krankenhaus durch - und teilt auf Instagram ein emotionales Update.

Anna Heiser (35) ist weiter in Sorge. Nachdem ihr Mann Gerald die gemeinsame dreijährige Tochter Alina ins Krankenhaus gebracht hatte, brach die 35-Jährige ihren Deutschland-Trip abrupt ab und eilte zu ihrer Familie. Seither ist sie nicht von Alinas Seite gewichen. Nun meldete sie sich per Instagram-Post bei ihren rund 275.000 Followern.

Das Foto, das die frühere "Bauer sucht Frau"-Kandidatin dabei veröffentlicht, zeigt Mutter und Kind eng zusammen liegend im Krankenhausbett, Anna streichelt zart die Hand ihrer Tochter. Dazu schrieb sie, sie wünsche sich, dass das Spielzeug wieder durch das ganze Haus verstreut liegt, die Kleidung mit Eis bekleckert ist und man zum hundertsten Mal übers Anziehen diskutieren muss. "Es gibt Momente, in denen man sich all das zurückwünscht, was einen gestern noch genervt hat."

Diagnose noch unklar - Familie hofft auf Gewissheit

Über den genauen Grund des Krankenhausaufenthalts schweigt Anna Heiser weiterhin. Der Gesundheitszustand der Kleinen sei den Umständen entsprechend gut, teilte sie mit - dennoch werde die Familie wohl noch einige weitere Tage bleiben müssen, bis die Ärzte die Ursache der Beschwerden eingrenzen könnten. Die Familie hoffe, so Heiser, bald Klarheit zu bekommen, damit die richtige Behandlung anschlagen und der normale Alltag zurückkehren kann.

Dass die Ungewissheit zermürbt, ließ Anna Heiser in einem Nebensatz durchblitzen: Seit 26 Stunden sei sie in einem kleinen Zimmer "eingesperrt" - und habe entsprechend viel Zeit zum Nachdenken.

Kritik aus dem Netz - und eine klare Antwort

Nicht alle Reaktionen auf ihre Posts fallen wohlwollend aus. Einige Follower fragten, warum sie überhaupt über die Situation berichtet, ohne die Diagnose zu nennen. Anna Heiser ging in der Kommentarspalte darauf direkt ein: Zum einen wisse man selbst noch nicht, was der Tochter fehle. Zum anderen werde die Familie dann entscheiden, ob sie eine Diagnose überhaupt teilen wolle.

Gleichzeitig zeigte sie Verständnis für die Kritik. Wer ihre Offenheit falsch findet, darf das ruhig so sehen - nur heißt Verständnis für eine andere Meinung nicht, sie zu teilen. Für Anna Heiser ist das Teilen von Gefühlen und Gedanken mit ihrer Community keine Frage. Sie tue es seit Jahren, und daran werde sich nichts ändern - wann immer es sich für sie richtig anfühle.

Während Tochter Alina weiter medizinisch betreut wird und die Ärzte nach einer Erklärung suchen, ist jedoch abseits der Kritik vor allem die Anteilnahme in den sozialen Netzwerken groß. Zahlreiche Follower hinterließen Genesungswünsche unter Heisers Beitrag.

Anna und ihr Ehemann Gerald Heiser lernten sich im Jahr 2017 bei der RTL-Sendung "Bauer sucht Frau" kennen, ein Jahr später heirateten sie. 2021 kam Sohn Leon, 2022 Tochter Alina zur Welt. Anfang 2025 hatte das Paar bekannt gegeben, die Farm in Namibia, auf der sie lebten, aufzugeben. Die Familie zog in Anna Heisers Heimat Polen.