Mit gerade einmal 30 Jahren hängt Niklas Süle die Fußballschuhe an den Nagel. Wie schwer ihm dieser Schritt fällt, unterstreicht er in einem an seine Fans gerichteten Statement. Denn Fußball sei sein Leben und seine Leidenschaft gewesen.
Der frühere Fußballnationalspieler Niklas Süle (30) verabschiedet sich im Sommer von seiner Profikarriere. Nachdem er die Nachricht am Donnerstag im Podcast "Spielmacher" bekannt gegeben hat, meldete er sich wenig später auch noch einmal in einem schriftlichen Statement für seine Fans zu Wort. Auf seinem Instagram-Account macht er deutlich, dass ihm die Entscheidung alles andere als leicht gefallen ist.