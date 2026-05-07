Mit gerade einmal 30 Jahren hängt Niklas Süle die Fußballschuhe an den Nagel. Wie schwer ihm dieser Schritt fällt, unterstreicht er in einem an seine Fans gerichteten Statement. Denn Fußball sei sein Leben und seine Leidenschaft gewesen.

Der frühere Fußballnationalspieler Niklas Süle (30) verabschiedet sich im Sommer von seiner Profikarriere. Nachdem er die Nachricht am Donnerstag im Podcast "Spielmacher" bekannt gegeben hat, meldete er sich wenig später auch noch einmal in einem schriftlichen Statement für seine Fans zu Wort. Auf seinem Instagram-Account macht er deutlich, dass ihm die Entscheidung alles andere als leicht gefallen ist.

Großes Dankeschön an die Fans "Der Fußball war nie nur ein Spiel für mich - er war mein Leben, meine Leidenschaft und meine größte Herausforderung", betont der BVB-Verteidiger. "Jeder Moment auf dem Platz, jeder Sieg, jede Niederlage und jede Unterstützung von euch Fans wird für immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben." Er sei für jeden dankbar, der ihn auf diesem Weg begleitet habe. Doch sein Körper habe ihm leider "in den letzten Jahren klare Grenzen gezeigt" und so sei es "nach vielen schwierigen Entscheidungen" an der Zeit, Abschied zu nehmen. Gleichzeitig dankt er seinen Fans für "eure Liebe, euren Respekt und eure unvergessliche Unterstützung". Zum Schluss erklärt er noch: "Der Fußball verlässt mein Leben nicht - nur das Spielfeld."

Im Podcast hatte er zuvor geschildert, wie es zu der Entscheidung kam. Demnach fiel der endgültige Entschluss, die Fußballschuhe an den Nagel zu hängen, beim Auswärtsspiel in Hoffenheim am 18. April, als er sich nach zwei Kreuzbandrissen erneut am Knie verletzt hatte.

Als der Verdacht auf einen weiteren Kreuzbandriss bestand, "da bin ich in die Dusche und habe zehn Minuten geweint. In der Situation dachte ich wirklich: 'Das ist gerissen'." Zwar erhielt er am nächsten Tag die Nachricht, dass es doch nicht gerissen ist, aber seine Entscheidung stand fest. "Da war für mich zu tausend Prozent klar, dass es vorbei ist. Ich konnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als mich eigentlich auf die Zeit danach zu freuen - unabhängig zu sein, in den Urlaub zu gehen, Zeit mit meinen Kindern zu verbringen - dann aber meinen dritten Kreuzbandriss verarbeiten zu müssen."

Ende Juni ist Schluss

Wie auch der BVB mitteilte, wird der 30-Jährige seine aktive Fußballkarriere nach dem letzten Spieltag der Saison 2025/26 beenden. Der Vertrag bei Borussia Dortmund läuft ohnehin am 30. Juni 2026 aus. Im Sommer 2022 war Niklas Süle nach fünf Jahren beim FC Bayern München nach Dortmund gewechselt. Zuvor hatte er für die TSG 1899 Hoffenheim gespielt, wo er im Dezember 2014 seinen ersten Kreuzbandriss erlitt. Der zweite folgte während seiner Bayern-Zeit im Oktober 2019. Von 2016 bis 2023 gehörte er zum Kader der deutschen Nationalmannschaft, mit der er 49 Einsätze absolvierte.